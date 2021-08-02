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Руй Витория рассказал о своей семье и самом тяжелом моменте в жизни

20:20
Руй Витория. Фото AFP
Руй Витория. Фото AFP
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Главный тренер «Спартака» Руй Витория немного рассказал о своей семье.

«У меня четверо детей: возрастом 22 года, 14, 11 и 5 лет. Как видите, разница в возрасте детей большая. Благодаря этому, в моей семье всегда будут дети. Были и будут. Когда вырастет младший, то у меня уже будут внуки. Детский смех никогда не прекратиться в доме.

Моя супруга получила образование в области физической культуры. Но сейчас не имеет постоянной работы.

В плане моей семейной жизни черным днем стал тот момент, когда в автомобильной катастрофе погибли мои родители. С тех пор все мое внимание уделено семье», — сказал тренер в интервью каналу «Спартака».

Дополнительная информация:

https://spartak.com/videos/24462496/

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Иван Шитик все материалы автора

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