Руй Витория рассказал о своей семье и самом тяжелом моменте в жизни
20:20
Главный тренер «Спартака» Руй Витория немного рассказал о своей семье.
«У меня четверо детей: возрастом 22 года, 14, 11 и 5 лет. Как видите, разница в возрасте детей большая. Благодаря этому, в моей семье всегда будут дети. Были и будут. Когда вырастет младший, то у меня уже будут внуки. Детский смех никогда не прекратиться в доме.
Моя супруга получила образование в области физической культуры. Но сейчас не имеет постоянной работы.
В плане моей семейной жизни черным днем стал тот момент, когда в автомобильной катастрофе погибли мои родители. С тех пор все мое внимание уделено семье», — сказал тренер в интервью каналу «Спартака».
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