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Крыховяк будет выступать за «Краснодар» под третьим номером

20:29
Гжегож Крыховяк. Фото ФК «Краснодар».
Гжегож Крыховяк. Фото ФК «Краснодар».
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Новичок «Краснодара» полузащитник Гжегож Крыховяк получил в команде номер 3, сообщает официальный сайт клуба. Он перешел из «Локомотива».

31-летний хавбек в текущем сезоне провел два матча за «Локо» и сделал один результативный пас. В прошлом сезоне он провел 35 матчей за команду, забил 11 мячей и сделал четыре голевые передачи.

Контракт игрока рассчитан до конца июня 2024 года.

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Евгений Петров все материалы автора

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