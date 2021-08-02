Крыховяк будет выступать за «Краснодар» под третьим номером

Новичок «Краснодара» полузащитник Гжегож Крыховяк получил в команде номер 3, сообщает официальный сайт клуба. Он перешел из «Локомотива».

31-летний хавбек в текущем сезоне провел два матча за «Локо» и сделал один результативный пас. В прошлом сезоне он провел 35 матчей за команду, забил 11 мячей и сделал четыре голевые передачи.

Контракт игрока рассчитан до конца июня 2024 года.