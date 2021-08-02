Крыховяк будет выступать за «Краснодар» под третьим номером
20:29
Новичок «Краснодара» полузащитник Гжегож Крыховяк получил в команде номер 3, сообщает официальный сайт клуба. Он перешел из «Локомотива».
31-летний хавбек в текущем сезоне провел два матча за «Локо» и сделал один результативный пас. В прошлом сезоне он провел 35 матчей за команду, забил 11 мячей и сделал четыре голевые передачи.
Контракт игрока рассчитан до конца июня 2024 года.
Читайте также
Российским синхронисткам путают музыку, а они троллят МОК купальниками. Что не так с олимпийским турниром?
1
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю