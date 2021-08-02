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Гжегож Крыховяк о переходе в «Краснодар»: «Новый бык в городе»

20:18
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Новичок «Краснодара» полузащитник Гжегож Крыховяк прокомментировал свой переход. Ранее он выступал за «Локомотив».

«Новый бык в городе», — написал поляк в Twitter.

Контракт игрока рассчитан до 2024 года. 31-летний футболист в прошлом сезоне провел 35 матчей за «Локомотив», забил 11 мячей и сделал четыре голевые передачи.

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Евгений Петров все материалы автора

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