Гжегож Крыховяк о переходе в «Краснодар»: «Новый бык в городе»
20:18
Новичок «Краснодара» полузащитник Гжегож Крыховяк прокомментировал свой переход. Ранее он выступал за «Локомотив».
«Новый бык в городе», — написал поляк в Twitter.
New bull in the town ? @FCKrasnodar ??? pic.twitter.com/NgmELf64f8— Grzegorz Krychowiak (@GrzegKrychowiak) August 2, 2021
Контракт игрока рассчитан до 2024 года. 31-летний футболист в прошлом сезоне провел 35 матчей за «Локомотив», забил 11 мячей и сделал четыре голевые передачи.
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