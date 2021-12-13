Главный тренер «Спартака» Руй Витория ответил на вопрос о возможной отставке после завершения матча 18-го тура Тинькофф РПЛ против «Сочи» (0:3).

«Какая дальнейшая судьба? Сейчас поедем в Москву. Потом будет отпуск. День идет за днем. Сложно что-то сказать. Мы можем сказать только о том, что будет завтра. Больше ничего»", — сказал тренер во флэш-интервью после матча.

Подопечные Руя Витории потерпели второе поражение за последние шесть встреч в РПЛ и располагаются на девятой строчке в турнирной таблице, набрав 23 очка.