Руй Витория — о своем будущем: «Сейчас поедем в Москву. Потом будет отпуск»
21:24
Главный тренер «Спартака» Руй Витория ответил на вопрос о возможной отставке после завершения матча 18-го тура Тинькофф РПЛ против «Сочи» (0:3).
«Какая дальнейшая судьба? Сейчас поедем в Москву. Потом будет отпуск. День идет за днем. Сложно что-то сказать. Мы можем сказать только о том, что будет завтра. Больше ничего»", — сказал тренер во флэш-интервью после матча.
Подопечные Руя Витории потерпели второе поражение за последние шесть встреч в РПЛ и располагаются на девятой строчке в турнирной таблице, набрав 23 очка.
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Материалы сюжета: РПЛ 2021/22, 18-й тур, расписание и результаты матчей: «Динамо» — «Зенит», «Сочи» — «Спартак» и другие игры, новости и обзоры
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