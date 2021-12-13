Арбитр Иванов во второй раз в сезоне удалил спартаковца Кофрие и наказал его 11-метровым

На 90+6-й минуте матча 18-го тура Тинькофф чемпионата России «Сочи» — «Спартак» (3:0) Сергей Иванов принял правильное решение, показав красную карточку Максу Кофрие, удалив его с поля и наказав 11-метровым ударом.

Защитник красно-белых, не пытаясь сыграть в мяч, в своей штрафной площади с нарушением правил остановил Никиту Бурмистрова и лишил его явной возможности забить гол. Сочинец убегал один на один с вратарем.

Иванов обязательно войдет в историю спартаковской команды. Вряд ли найдется много судей, кто в течение одного чемпионата дважды удалял одного и того же игрока красно-белых и назначал пенальти.

24 октября в матче 12-го тура «Зенит» — «Спартак» (7:1) на 78-й минуте Иванов правильно наказал Кофрие 11-метровым ударом и желтой карточкой. Для спартаковца, который в своей штрафной площади снес Сердара Азмуна, она стала второй — он был удален с поля.