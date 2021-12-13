Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ
Судейство

Арбитр Иванов во второй раз в сезоне удалил спартаковца Кофрие и наказал его 11-метровым

21:17
Сергей Иванов. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Сергей Иванов. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:

На 90+6-й минуте матча 18-го тура Тинькофф чемпионата России «Сочи» — «Спартак» (3:0) Сергей Иванов принял правильное решение, показав красную карточку Максу Кофрие, удалив его с поля и наказав 11-метровым ударом.

Защитник красно-белых, не пытаясь сыграть в мяч, в своей штрафной площади с нарушением правил остановил Никиту Бурмистрова и лишил его явной возможности забить гол. Сочинец убегал один на один с вратарем.

Иванов обязательно войдет в историю спартаковской команды. Вряд ли найдется много судей, кто в течение одного чемпионата дважды удалял одного и того же игрока красно-белых и назначал пенальти.

24 октября в матче 12-го тура «Зенит» — «Спартак» (7:1) на 78-й минуте Иванов правильно наказал Кофрие 11-метровым ударом и желтой карточкой. Для спартаковца, который в своей штрафной площади снес Сердара Азмуна, она стала второй — он был удален с поля.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Александр Бобров все материалы автора

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также
«Стюард минут 15-20 бегал за врачами». Что окружало смерть болельщика в Самаре — глазами очевидцев на трибуне
NYT опубликовала очередные снимки российских войск «на границе с Украиной»
6
1
Материалы сюжета: РПЛ 2021/22, 18-й тур, расписание и результаты матчей: «Динамо» — «Зенит», «Сочи» — «Спартак» и другие игры, новости и обзоры