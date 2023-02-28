Русстат и DataHUB стали партнерами РПЛ по поставке статистических данных до конца сезона

Партнерами чемпионата России по футболу по поставке статистических данных до конца сезона стали компании Русстат и DataHUB, сообщает официальный Telegram-канал РПЛ 28 февраля.

Финальное решение о выборе конкретного поставщика для полноценного сотрудничества будет принято по окончании сезона-2022/23.

Поиск новых статистических компаний возник из-за прекращения работы Instat в России.

18-й тур РПЛ стартует 3 марта. В первом матче после зимней паузы сыграют «Факел» и «Химки».