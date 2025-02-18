Руслан Пименов стал заместителем гендиректора «Крыльев Советов»

Бывший нападающий сборной России Руслан Пименов назначен на должность заместителя генерального директора «Крыльев Советов», сообщает пресс-служба самарского клуба.

Экс-форвард «Локомотива» и сборной России будет курировать стратегию развития от академии до основной команды и селекционную работу, а также заниматься привлечением спонсоров и популяризацией футбола.

До этого 43-летний функционер занимал аналогичную должность в «Орле».

Ранее Пименов сообщал «СЭ», что находится в процессе переговоров с самарским клубом.