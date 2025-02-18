Пономарев рассказал, как перестал быть членом КДК

Бывший защитник ЦСКА и сборной СССР, полуфиналист ЧМ-1966 Владимир Пономарев в интервью «СЭ» рассказал, что с прошлого года перестал быть членом контрольно-дисциплинарного комитета РФС.

— Лет 20 я был членом КДК, за это тоже приплачивали. Сначала 10 тысяч в месяц, потом 15. Вдруг в январе прошлого года звонит Саша Мирзоян: «Володька, в списках на 2024-й тебя нет». Я в шоке. Начинаю выяснять. Говорят: все, старый, по возрасту не проходишь.

Ну ладно, старый так старый. Но могли хотя бы предупредить. Пригласить в Дом футбола, поблагодарить за многолетнюю работу в контрольно-дисциплинарном комитете. А то тихонько вычеркнули — и до свидания. Обидно, — сказал Пономарев «СЭ».

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