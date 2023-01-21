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Нигматулин — об уходе Керка: «Команда не заметит потери бойца в коллективе»

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Экс-вратарь «Локомотива» Руслан Нигматуллин в разговоре с «СЭ» отреагировал на новость об уходе из команды полузащитника Джирано Керка.

Ранее спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Ульянов подтвердил информацию «СЭ» о переходе Керка в «Антверпен».

«Честно говоря, данный футболист вообще не запомнился. Вся команда боролась за выживание, и говорить о том, что кто-то там хорошо играл и кто-то там полезен коллективу не приходится. Думаю, что команда не заметит потери бойца в коллективе и найдет равноценную замену внутри коллектива», — сказал Нигматулин корреспонденту «СЭ» Дарье Алексеевой.

27-летний Керк выступал за «Локо» с 2021 года. В этом сезоне он провел 23 матча, забил 3 гола и отдал 1 передачу.

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Руслан Нигматуллин
ФК Локомотив (Москва)
Джирано Керк
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3
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4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
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7
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8
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 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
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