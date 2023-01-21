Карпин о разгроме «Бунедкора»: «Для первой игры нормально»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал итоги товарищеского матча против «Бунедкора» (4:0).

— Как игра? Результат второстепенен? Как форма команды? Как новички? Молодежь?

— Нормально, обыкновенно. Для первой игры нормально. Пока прошло только пять дней сборов. Нечего оценивать пока. Все тренируются. Травм нет.

— Условия?

— Идеальные полностью. И тренажерный зал, и поле. Все условия созданы.

— Показалось, что соперник был не уровня «Ростова».

— Честно говоря, меньше всего внимания обращать на соперника нужно. Да и по нашим ребятам рано делать выводы. Эта же команда несколько дней назад играла с «Локомотивом». Ничего не значат результаты.

— Насколько по плану проходит подготовка, учитывая, что ряд команд отказывается играть в российскими клубами?

— Пока все в порядке. Пока плохих новостей нет.

В следующем матче «Ростов» на сборе встретится с командой «Джохор» из Малайзии 25 января.