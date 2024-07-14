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Нигматуллин: «Зенит» может всех лидеров чемпионата купить и посадить на скамейку»

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Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин прокомментировал работу селекционного отдела «Зенита» в летнее трансферное окно.

«В это трансферное окно мы увидели большую ротацию вратарей. «Зенит» даже не стоит обсуждать, они могут всех лидеров чемпионата купить и посадить на скамейку. Основная идея — не еврокубки, а играть в своей стране, радовать болельщиков и спонсоров. Работа над усилением не заканчивается», — приводит слова Нигматуллина Metaratings.ru.

В субботу, 13 июля, «Зенит» одержал победу над «Краснодаром» (4:2) в матче за OLIMPBET Суперкубок России. Дубль в дебютном матче за сине-бело-голубых оформил полузащитник Максим Глушенков.

Источник: Metaratings.ru
Руслан Нигматуллин
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
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 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
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 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
5
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
6
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
11
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
12
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
13
 Пари НН 0 0 0 0 0-0 0
14
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
15
 Динамо Мх 0 0 0 0 0-0 0
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20.07 15:00
Локомотив – Акрон
 - : -
20.07 17:30
Кр. Советов – Зенит
 - : -
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Ростов – ЦСКА
 - : -
20.07 20:00
Динамо – Факел
 - : -
21.07 17:30
Оренбург – Спартак
 - : -
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 - : -
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