Нигматуллин: «Зенит» может всех лидеров чемпионата купить и посадить на скамейку»

Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин прокомментировал работу селекционного отдела «Зенита» в летнее трансферное окно.

«В это трансферное окно мы увидели большую ротацию вратарей. «Зенит» даже не стоит обсуждать, они могут всех лидеров чемпионата купить и посадить на скамейку. Основная идея — не еврокубки, а играть в своей стране, радовать болельщиков и спонсоров. Работа над усилением не заканчивается», — приводит слова Нигматуллина Metaratings.ru.

В субботу, 13 июля, «Зенит» одержал победу над «Краснодаром» (4:2) в матче за OLIMPBET Суперкубок России. Дубль в дебютном матче за сине-бело-голубых оформил полузащитник Максим Глушенков.