Нигматуллин: «Зенит» может всех лидеров чемпионата купить и посадить на скамейку»
Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин прокомментировал работу селекционного отдела «Зенита» в летнее трансферное окно.
«В это трансферное окно мы увидели большую ротацию вратарей. «Зенит» даже не стоит обсуждать, они могут всех лидеров чемпионата купить и посадить на скамейку. Основная идея — не еврокубки, а играть в своей стране, радовать болельщиков и спонсоров. Работа над усилением не заканчивается», — приводит слова Нигматуллина Metaratings.ru.
В субботу, 13 июля, «Зенит» одержал победу над «Краснодаром» (4:2) в матче за OLIMPBET Суперкубок России. Дубль в дебютном матче за сине-бело-голубых оформил полузащитник Максим Глушенков.
Источник: Metaratings.ru
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3
|Динамо
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|0
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|0-0
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4
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|ЦСКА
|0
|0
|0
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|0
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7
|Ростов
|0
|0
|0
|0
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|0
|
8
|Рубин
|0
|0
|0
|0
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|0
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9
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|0
|0
|0
|0
|0-0
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10
|Ахмат
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|0
|0-0
|0
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11
|Факел
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|0
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|0-0
|0
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12
|Оренбург
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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13
|Пари НН
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|0
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|0-0
|0
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14
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
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15
|Динамо Мх
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16
|Акрон
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|20.07
|15:00
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Локомотив – Акрон
|- : -
|20.07
|17:30
|
Кр. Советов – Зенит
|- : -
|20.07
|20:00
|
Ростов – ЦСКА
|- : -
|20.07
|20:00
|
Динамо – Факел
|- : -
|21.07
|17:30
|
Оренбург – Спартак
|- : -
|21.07
|20:00
|
Ахмат – Краснодар
|- : -
|21.07
|20:00
|
Химки – Динамо Мх
|- : -
|22.07
|20:00
|
Пари НН – Рубин
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