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«Акрон» в товарищеском матче обыграл «Антальяспор»

Сергей Разин
корреспондент
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«Акрон» в товарищеском матче обыграл «Антальяспор» со счетом 3:2.

Авторы голов не сообщаются.

В первом туре РПЛ «Акрон» сыграет 20 июля сыграет с «Локомотивом». Встреча пройдет в Москве и начнется в 15:00 мск.

ФК Акрон
ФК Антальяспор
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2
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
3
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
5
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
6
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
11
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
12
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
13
 Пари НН 0 0 0 0 0-0 0
14
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
15
 Динамо Мх 0 0 0 0 0-0 0
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