«Акрон» в товарищеском матче обыграл «Антальяспор»

«Акрон» в товарищеском матче обыграл «Антальяспор» со счетом 3:2.

Авторы голов не сообщаются.

В первом туре РПЛ «Акрон» сыграет 20 июля сыграет с «Локомотивом». Встреча пройдет в Москве и начнется в 15:00 мск.