Агент Дивеева: «Интерес из-за рубежа есть, но пока это не то»

Олег Еремин, агент защитника ЦСКА Игоря Дивеева, рассказал об интересе к игроку со стороны зарубежных клубов.

— Интерес из-за рубежа есть, — приводит слова Дивеева «РБ Спорт». Но пока это не то, что интересно нам.

— Что имеете в виду? Не настолько большие клубы и не топ-5 лиг?

— Да.

В минувшем сезоне 24-летний россиянин провел 15 матчей. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 6 миллиона евро.