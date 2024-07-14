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Агент Дивеева: «Интерес из-за рубежа есть, но пока это не то»

Сергей Разин
корреспондент
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Олег Еремин, агент защитника ЦСКА Игоря Дивеева, рассказал об интересе к игроку со стороны зарубежных клубов.

— Интерес из-за рубежа есть, — приводит слова Дивеева «РБ Спорт». Но пока это не то, что интересно нам.

— Что имеете в виду? Не настолько большие клубы и не топ-5 лиг?

— Да.

В минувшем сезоне 24-летний россиянин провел 15 матчей. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 6 миллиона евро.

Источник: РБ Спорт
Игорь Дивеев
ФК ЦСКА (Москва)
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