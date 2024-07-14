Агент Дивеева: «Интерес из-за рубежа есть, но пока это не то»
Олег Еремин, агент защитника ЦСКА Игоря Дивеева, рассказал об интересе к игроку со стороны зарубежных клубов.
— Интерес из-за рубежа есть, — приводит слова Дивеева «РБ Спорт». Но пока это не то, что интересно нам.
— Что имеете в виду? Не настолько большие клубы и не топ-5 лиг?
— Да.
В минувшем сезоне 24-летний россиянин провел 15 матчей. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 6 миллиона евро.
Источник: РБ Спорт
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Локомотив – Акрон
|- : -
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Кр. Советов – Зенит
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|20.07
|20:00
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Ростов – ЦСКА
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|20:00
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|17:30
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