Руслан Нигматуллин: «Дифирамбы Тедеско петь не буду, но некоторые моменты мне уже нравятся»

Экс-вратарь «Спартака», «Локомотива» и сборной России Руслан Нигматуллин в интервью «СЭ» рассказал о победе красно-белых над «Крыльями Советов» (2:0), Бакаеве и Максименко.

— В чем прибавил «Спартак» по сравнению с предыдущим матчем, когда дома умудрился сгореть «Арсеналу» 0:1?

— Схема осталась прежней — с тремя центральными защитниками. Только вместо травмированного Кутепова вышел Гапонов. Сразу скажу — это не «автобус». Просто стремление сыграть сзади понадежнее. Тедеско понимает, что в обороне у «Спартака» проблемы. Есть русское выражение — танцевать от печки. Что сейчас и видим. В данном случае — в немецко-итальянском исполнении.

— Ясно.

- «Крылья» в атаке действовали на удивление беззубо, ничего серьезного у ворот Максименко за 90 минут так и не создали. Были лишь полумоменты. Соболев — форвард зависимый, но партнеры оставили на голодном пайке.

— Он уже четыре матча не забивает.

— Потому и в сборную не вызвали. Ну а «Спартак» показал неплохую игру и одержал заслуженную победу. Дифирамбы Тедеско петь не буду, впереди у него очень много работы. Но некоторые моменты мне уже нравятся. (Александр Кружков)

Руслан Нигматуллин: «Максименко — светлое пятно «Спартака»