Литвинов: «На сборах больше работаем над обороной, отдельно работают защитники, отдельно нападающие»
Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов рассказал, как проходит подготовка команды к новому сезону.
— Какие выводы для себя ты сделал после прошлого сезона?
— Провели работу над ошибками, поняли, в чем была наша проблема после зимней паузы — очень много ошибались в обороне, очень много было тактических ошибок, которые привозили к голам. Когда допускаешь такие ошибки, когда ты бьешься за чемпионство, тебя сразу могут наказать и выкинуть из гонки.
— В связи с этим как-то подготовка изменилась?
— Да, тактика, больше работаем над обороной, отдельно работают защитники, отдельно нападающие, перестроения в разных ситуациях, при стандартах.
— «Спартак» пока приобретает игроков в атаку: Медина уже пришел, скоро будет Бонгонда. Но пока нет трансферов в оборону, которую считают самой слабой линией в вашей команде. Ты согласен, что у «Спартака» слабая оборона?
— Тяжело об этом говорить, потому что сам отношусь еще к этой линии.
— Ты видишь проблемы?
— Обычно за это говорит статистика. Да, есть проблемы. Пропустили много мячей, но сборы для того и даны, чтобы делать работу над ошибками и стараться как можно скорее прогрессировать перед чемпионатом.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Балтика
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|21.07
|19:00
|
Динамо – Краснодар
|- : -
|22.07
|13:00
|
Урал – ЦСКА
|- : -
|22.07
|15:15
|
Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|17:30
|
Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|20:00
|
Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|23.07
|17:30
|
Спартак – Оренбург
|- : -
|23.07
|20:00
|
Ростов – Факел
|- : -
|23.07
|20:00
|
Сочи – Балтика
|- : -