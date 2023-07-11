Зобнин признался, что пока не думает о продолжении карьеры в Европе
Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин рассказал, видит ли себя в европейском чемпионате.
— Сложный вопрос. Не думаю об этом вообще в связи с этой ситуацией, как, например, пять лет назад.
— Какой последний вариант с трансфером поступал из Европы?
— Не знаю. Разговоры всегда были, но зачем об этом говорить? Имеем то, что имеем. Работаем дальше.
Он также рассказал, что пока не уверен в своем будущем в сборной России.
— Как себя чувствуете? Если вызовут в сборную России, то поедете?
— Пока ничего не могу сказать по поводу сборной России. Будем общаться с тренером и решать.
— Карпин говорил, что ты просил не вызывать тебя в сборную, что тебе нужен был отдых. Допускаешь, что больше не сыграешь за сборную?
— Посмотрим. Не могу ничего сказать. Все зависит от ситуации в стране и от моего здоровья.
— Насколько проблемы со здоровьем серьезные?
— Были достаточно серьезные травмы, которые дают о себе знать. Я после сезона и во время него уделяю внимание здоровью. Всегда думаю об этом и занимаюсь профилактикой.
Контракт 29-летнего россиянина со «Спартаком» рассчитан до лета 2024 года. Его трансферная стоимость — 6 миллионов евро.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Балтика
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|21.07
|19:00
|
Динамо – Краснодар
|- : -
|22.07
|13:00
|
Урал – ЦСКА
|- : -
|22.07
|15:15
|
Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|17:30
|
Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|20:00
|
Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|23.07
|17:30
|
Спартак – Оренбург
|- : -
|23.07
|20:00
|
Ростов – Факел
|- : -
|23.07
|20:00
|
Сочи – Балтика
|- : -