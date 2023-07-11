Зобнин признался, что пока не думает о продолжении карьеры в Европе

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин рассказал, видит ли себя в европейском чемпионате.

— Сложный вопрос. Не думаю об этом вообще в связи с этой ситуацией, как, например, пять лет назад.

— Какой последний вариант с трансфером поступал из Европы?

— Не знаю. Разговоры всегда были, но зачем об этом говорить? Имеем то, что имеем. Работаем дальше.

Он также рассказал, что пока не уверен в своем будущем в сборной России.

— Как себя чувствуете? Если вызовут в сборную России, то поедете?

— Пока ничего не могу сказать по поводу сборной России. Будем общаться с тренером и решать.

— Карпин говорил, что ты просил не вызывать тебя в сборную, что тебе нужен был отдых. Допускаешь, что больше не сыграешь за сборную?

— Посмотрим. Не могу ничего сказать. Все зависит от ситуации в стране и от моего здоровья.

— Насколько проблемы со здоровьем серьезные?

— Были достаточно серьезные травмы, которые дают о себе знать. Я после сезона и во время него уделяю внимание здоровью. Всегда думаю об этом и занимаюсь профилактикой.

Контракт 29-летнего россиянина со «Спартаком» рассчитан до лета 2024 года. Его трансферная стоимость — 6 миллионов евро.