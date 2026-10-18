«Динамо» — ЦСКА: прямая трансляция матча РПЛ

Московские «Динамо» и ЦСКА сыграют в 11-м туре Российской премьер-лиги в воскресенье, 18 октября. Дерби пройдет на «ВТБ Арене» в Москве и начнется в 16.15 по московскому времени.

Чемпионат России. Премьер-лига. 11-й тур.

18 октября, 16:15. ВТБ Арена (Москва)

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча. Следить за ключевыми событиями игры «Динамо» — ЦСКА можно в футбольном матч-центре «СЭ». Прямую трансляцию покажет федеральный телеканал «Матч ТВ». Предматчевый эфир начнется в 15.30 мск. Встреча также будет доступна на «Матч Премьер» и сайте matchtv.ru.

В 10-м туре «Динамо» на выезде победило «Рубин» (1:0), а ЦСКА дома разгромил «Родину» (3:0). Перед 11-м туром обе команды набрали по 22 очка: бело-голубые занимали 1-е место, армейцы — 2-е.

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