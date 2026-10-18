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Динамо — ЦСКА: прямая трансляция матча РПЛ, видео онлайн 18 октября 2026

«Динамо» — ЦСКА: прямая трансляция матча РПЛ

Руслан Минаев

Московские «Динамо» и ЦСКА сыграют в 11-м туре Российской премьер-лиги в воскресенье, 18 октября. Дерби пройдет на «ВТБ Арене» в Москве и начнется в 16.15 по московскому времени.

Чемпионат России. Премьер-лига. 11-й тур.
18 октября, 16:15. ВТБ Арена (Москва)
Динамо
ЦСКА

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча. Следить за ключевыми событиями игры «Динамо» — ЦСКА можно в футбольном матч-центре «СЭ». Прямую трансляцию покажет федеральный телеканал «Матч ТВ». Предматчевый эфир начнется в 15.30 мск. Встреча также будет доступна на «Матч Премьер» и сайте matchtv.ru.

В 10-м туре «Динамо» на выезде победило «Рубин» (1:0), а ЦСКА дома разгромил «Родину» (3:0). Перед 11-м туром обе команды набрали по 22 очка: бело-голубые занимали 1-е место, армейцы — 2-е.

РПЛ: календарь матчей, турнирная таблица, результаты игр, статистика команд и новости чемпионата России в актуальном виде.

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РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Динамо 10 7 1 2 15-8 22
2
 ЦСКА 10 6 4 0 18-9 22
3
 Краснодар 11 6 4 1 19-13 22
4
 Зенит 10 7 0 3 22-11 21
5
 Спартак 10 6 2 2 17-8 20
6
 Динамо Мх 11 4 1 6 16-21 13
7
 Балтика 10 3 3 4 14-12 12
8
 Оренбург 10 2 6 2 11-10 12
9
 Рубин 10 2 6 2 12-12 12
10
 Крылья Советов 11 2 6 3 15-17 12
11
 Ростов 10 3 2 5 11-17 11
12
 Локомотив 11 2 5 4 16-14 11
13
 Ахмат 10 2 5 3 13-13 11
14
 Акрон 11 1 6 4 12-20 9
15
 Факел 11 1 3 7 8-19 6
16
 Родина 10 1 2 7 10-25 5
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30 тур
17.10 14:00 Крылья Советов – Факел 1 : 2
17.10 16:30 Динамо Мх – Акрон 1 : 1
17.10 19:30 Локомотив – Краснодар 3 : 3
18.10 14:00 Зенит – Ахмат - : -
18.10 16:15 Динамо – ЦСКА - : -
18.10 18:45 Спартак – Рубин - : -
18.10 21:00 Балтика – Ростов - : -
19.10 19:30 Родина – Оренбург - : -
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 8
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 8
Иван Обляков
Иван Обляков

ЦСКА

 6
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Иван Олейников
Иван Олейников

Крылья Советов, ЦСКА

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 9 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
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