«Зенит» — «Ахмат»: защитник грозненцев Адамов забил в свои ворота

«Зенит» сравнял счет в матче 11-го тура РПЛ против «Ахмата» — 1:1.

Встреча проходит на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге.

На 47-й минуте мяч после удара нападающего петербружцев Максима Глушенкова мяч отскочил от штанги в защитника гостей Арсена Адамова, который переправил его в свои ворота.

Чемпионат России. Премьер-лига. 11-й тур.

18 октября, 14:00. Газпром Арена (Санкт-Петербург)

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