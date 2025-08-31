Орлов: «Педро рано уезжать в Саудовскую Аравию — молодой. Пусть пока поиграет за «Зенит»

Комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» порассуждал о перспективах полузащитника Педро в «Зените».

— «Зенит» не продал Педро в «Аль-Иттихад». Тут все логично. Рано ему еще в Саудовскую Аравию. Молодой еще! Пусть пока поиграет за «Зенит». Был интерес еще и из Франции, но питерцы подняли цену. Педро надо пока остаться в команде Семака. Он помогает Глушенкову. Немного в тени россиянина. Как говорят, таскает рояль. Но у него это хорошо получается. Педро и сам может делать разницу. Семак нашел ему подходящую роль.