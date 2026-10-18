«Зенит» — «Ахмат»: Конате сравнял счет

Нападающий «Ахмата» Мохамед Конате сравнял счет в матче 11-го тура РПЛ с «Зенитом» — 2:2. На 86-й минуте форвард забил ударом головой после навеса с левого фланга.

Чемпионат России. Премьер-лига. 11-й тур.

18 октября, 14:00. Газпром Арена (Санкт-Петербург)

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