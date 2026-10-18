Экс-арбитр ФИФА Николаев о матче «Локомотив» — «Краснодар»: «Жаль, что после игры многие говорят о судействе»

Бывший арбитр ФИФА Алексей Николаев поделился с «СЭ» мнением о работе арбитров в матче 11-го тура РПЛ между «Локомотивом» и «Краснодаром» (1:1).

Главным судьей был Никита Новиков, видеоарбитрами — Иван Абросимов и Владимир Москалев.

«Один из лучших матчей сезона. И очень жаль, что простые ошибки судьи приводят к тому, что после матча многие, включая тренеров обеих команд, говорят о судействе. Причем эпизоды несложные. Например, в моменте с Кордобой на 35 минуте игры арбитр не зафиксировал очевидный фол и не показал желтую карточку Ньямси за срыв перспективной атаки, которая стала бы для него второй в матче.

Можно, конечно, говорить и о несовершенстве протокола ВАР. Почему, если судья выносит вторую желтую карточку, то посмотреть на предмет отмены можно, а если не выносит, ВАР не может помочь принять правильное решение?» — сказал Николаев «СЭ».

«Краснодар» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ с 22 очками. «Локомотив» идет на 12-й строчке с 11 очками.