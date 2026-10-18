«Зенит» — «Ахмат»: Джон Джон забил на 90-й минуте

Полузащитник «Зенита» Джон Джон забил на 90-й минуте матча 11-го тура РПЛ с «Ахматом» — 3:2. 24-летний бразилец переправил мяч в ворота с линии вратарской.

Чемпионат России. Премьер-лига. 11-й тур.

18 октября, 14:00. Газпром Арена (Санкт-Петербург)

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