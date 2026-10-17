«ПСЖ» с Сафоновым вырвал победу над «Страсбуром»

«ПСЖ» на выезде обыграл «Страсбур» в матче 7-го тура чемпионата Франции — 3:1.

Первыми забили хозяева: на 17-й минуте Джованни Рейна нанес удар по воротам парижан, и мяч после рикошета оказался в сетке. На 77-й минуте Илья Забарный с передачи Усмана Дембеле сравнял счет, а на 85-й Дембеле вывел гостей вперед. Окончательный счет в добавленное время установил Дезире Дуэ.

На 72-й минуте Дембеле не смог реализовать пенальти.

Ворота «ПСЖ» в этом матче защищал российский голкипер Матвей Сафонов.

«ПСЖ» набрал 14 очков и вышел на второе место в турнирной таблице Лиги 1. «Страсбур» (7 очков) располагается на 12-й строчке.

Чемпионат Франции. Лига 1. 7-й тур.

17 октября, 18:15. ла Мено (Страсбург)

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