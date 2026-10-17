«ПСЖ» с Сафоновым вырвал победу над «Страсбуром»
«ПСЖ» на выезде обыграл «Страсбур» в матче 7-го тура чемпионата Франции — 3:1.
Первыми забили хозяева: на 17-й минуте Джованни Рейна нанес удар по воротам парижан, и мяч после рикошета оказался в сетке. На 77-й минуте Илья Забарный с передачи Усмана Дембеле сравнял счет, а на 85-й Дембеле вывел гостей вперед. Окончательный счет в добавленное время установил Дезире Дуэ.
На 72-й минуте Дембеле не смог реализовать пенальти.
Ворота «ПСЖ» в этом матче защищал российский голкипер Матвей Сафонов.
«ПСЖ» набрал 14 очков и вышел на второе место в турнирной таблице Лиги 1. «Страсбур» (7 очков) располагается на 12-й строчке.
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|
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|4
|2
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|
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|
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|4
|2
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|14
|
6
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|7
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|2
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8
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|3
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|
9
|Марсель
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|0
|4
|14-10
|9
|
10
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|3
|2
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|
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|
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|0
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|9
|
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|7
|2
|2
|3
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|8
|
14
|Страсбур
|7
|2
|1
|4
|12-15
|7
|
15
|Анже
|7
|2
|1
|4
|9-15
|7
|
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|23.10
|21:45
|Брест – Ницца
|- : -
|24.10
|18:15
|Тулуза – Труа
|- : -
|24.10
|21:45
|Ланс – Париж
|- : -
|25.10
|17:00
|Монако – Лилль
|- : -
|25.10
|19:15
|Анже – Лорьян
|- : -
|25.10
|19:15
|Осер – Ле Ман
|- : -
|25.10
|19:15
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|25.10
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|Г
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Ренн
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|
|
Лассине Синайоко
Париж
|6
|
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Каспер Тенгстедт
Тулуза
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|П
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|7
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|1
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|1
|1
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Анже
|6
|1
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