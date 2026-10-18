«Динамо» — ЦСКА: Тюкавин, Бителло, Кисляк и Лусиано выйдут на поле с первых минут

«Динамо» и ЦСКА объявили стартовые составы на матч 11-го тура РПЛ.

«Динамо»: Лунев, Маричаль, Фернандес, Рикардо, Скопинцев, Глебов, Фомин, Бителло, Гомес, Тюкавин, Гладышев.

Запасные: Расулов, Лещук, Осипенко, Зайдензаль, Миранчук, Окишор, Гутьеррес, Сергеев, Казимир.

ЦСКА: Тороп, Круговой, Жоао Виктор, Абдулкадыров, Данилов, Аззи, Кисляк, Обляков, Олейников, Глебов, Лусиано.

Запасные: Бориско, Баровский, Матеус Рейс, Филюшин, Лукин, Матеус Алвес, Козлов, Кармо, Мусаев, Попович, Фиров, Воронов.

Матч «Динамо» — ЦСКА пройдет в воскресенье, 18 октября на «ВТБ Арене» в Москве и начнется в 16.15 (мск). «СЭ» проведет текстовую трансляцию игры.

«Динамо» возглавляет турнирную таблицу РПЛ с 22 очками в 10 матчах. ЦСКА идет на второй строчке — армейцы также набрали 22 очка, но уступают бело-голубым по дополнительным показателям.