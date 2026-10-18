«Зенит» — «Ахмат»: грозненцы ведут в счете после первого тайма

«Ахмат» ведет в счете после первого тайма матча 11-го тура РПЛ против «Зенита» — 1:0.

Встреча проходит на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге.

Единственный гол на 25-й минуте встречи забил нападающий гостей Лечи Садулаев.

Чемпионат России. Премьер-лига. 11-й тур.

18 октября, 14:00. Газпром Арена (Санкт-Петербург)

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