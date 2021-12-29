Руководитель компании «Бета» Маслов рассказал о причинах иска к ЦСКА

Дмитрий Маслов, руководитель компании «Бета», которая подала в Арбитражный суд города Москвы заявление о признании АО «Профессиональный футбольный клуб ЦСКА» банкротом, рассказал о причинах иска.

«Причина нашего иска в том, что Профессиональный футбольный клуб ЦСКА не хочет добровольно рассчитываться, — приводит слова Маслова Metaratings.ru. — Мы проводили с ЦСКА ряд переговоров. Ребята хотят судиться дальше, хотя мы предлагали рассрочку, дисконт, чтобы это было и им комфортно, и нам. Но переговоры ничем не увенчались.

Так как арена построена и они ее эксплуатируют больше четырех лет, а долг висит уже столь продолжительное время, отдавать ее добровольно они не хотят, по решению суда тоже не хотят. У меня нет другого выхода.

Сам я не являюсь застройщиком, поэтому не могу точно сказать, какая именно услуга ЦСКА была оказана. Но у нас эта эпопея с клубом идет не первый раз. Был застройщик «Ф-Групп». Эта компания вошла в процедуру банкротства. Так как это являлось дебиторской задолженностью, то они ее реализовали в рамках процедуры банкротства торговой площадки.

Я купил этот долг, получил судебное постановление апелляции. Изначально иск был на 548 миллионов. На 200 миллионов суд снизил ЦСКА стоимость услуг после выявленных недочетов. На несколько дней был просрочен ввод объекта в эксплуатацию, потому что были недоделки. Суд и апелляционные инстанции посчитали, что клуб тоже потерпел, поэтому им на 200 миллионов скостили сумму. Поэтому образовалась сумма 348 миллионов рублей. Именно эту сумму на сегодняшний день должен Профессиональный футбольный клуб ЦСКА, у меня на руках исполнительный лист на 348 миллионов с хвостиком в 300-500 тысяч.

Более того, сам клуб является конкурсным кредитором «Ф-Групп», который изначально владел этим долгом. Они включили туда недочеты еще на 245 миллионов. В общей сложности в пользу ЦСКА были удовлетворены встречные требования на 200 миллионов с моей стороны и 245 миллионов в реестре кредиторов «Ф-Групп». Итого 445 миллионов клубу простили.

Я об этом и говорю им и прошу просто отдать, что они остались должны. «Нет, мы будем судиться до конца», — слышу в ответ от ЦСКА. Тогда я делаю то, что считаю делать нужным. Так мы с ними расстались, тогда я разговаривал с Бабаевым".

28 декабря на сайте картотеки арбитражных дел компания ООО «Бета», выступающая кредитором, подала заявление о признании АО «Профессиональный футбольный клуб ЦСКА» банкротом. Футбольный клуб выступает в качестве должника.