В суд подано заявление о банкротстве ЦСКА

В суд подано заявление о признании ЦСКА банкротом.

Как сообщается на сайте картотеки арбитражных дел, вчера, 28 декабря, компания ООО «Бета», выступающая кредитором, подала заявление о признании АО «Профессиональный футбольный клуб ЦСКА» банкротом. Футбольный клуб выступает в качестве должника.

В 2013 году ЦСКА как застройщик заключил с компанией «Ф-Групп» договор подряда на строительство стадиона с офисно-гостиничным комплексом стоимостью более 11 миллиардов рублей. За нарушение сроков выполнения работ клуб насчитал генеральному подрядчику неустойку, которая не была уплачена. ЦСКА воспользовался установленным порядком расчетов между застройщиком и генподрядчиком путем уменьшения суммы гарантийного удержания на часть неустойки в размере 548,4 миллиона рублей. В «Ф-Групп» посчитали эти действия незаконными и обратились с заявлением в арбитражный суд.

26 февраля столичный арбитраж отклонил иск, однако апелляция отменила решение первой инстанции. 15 июня определением апелляционного суда была произведена замена истца (ООО «Ф-Групп») на правопреемника — компанию ООО «Бета». 2 декабря Девятый арбитражный суд изменил решение столичного арбитража, взыскав с ПФК ЦСКА в пользу ООО «Бета» долг в размере 348,4 миллиона рублей.