Мажич о работе в России: «На Западе свой взгляд на то, что здесь происходит. Но у меня есть свое мнение»

Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Милорад Мажич в интервью «СЭ» рассказал об отношениях с ФИФА и УЕФА.

«У меня нет никаких проблем. Есть только ответственность за свою судьбу. Когда я завершал карьеру, как раз шло наше общение с РФС на предмет будущей работы в России. Мы обсудили новый проект, обо всем договорились. И я проинформировал об этом ФИФА и УЕФА. Атмосфера в Европе не слишком хорошая, это верно. На Западе свой взгляд на то, что здесь происходит. Но у меня свое мнение и свои взгляды. Которые могут не совпадать с их видением. Вот и все. Для меня было главным, чтобы с моим мнением согласилась моя семья», — сказал Мажич «СЭ».

Мажич работает в России с конца июня 2023 года.

Российские клубы и сборные с 28 февраля 2022 года отстранены от участия в международных турнирах под эгидой УЕФА и ФИФА.