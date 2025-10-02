Футбол
Мажич о работе в России: «На Западе свой взгляд на то, что здесь происходит. Но у меня есть свое мнение»

Максим Алланазаров
Заместитель главного редактора
Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
Милорад Мажич.
Фото РФС

Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Милорад Мажич в интервью «СЭ» рассказал об отношениях с ФИФА и УЕФА.

«У меня нет никаких проблем. Есть только ответственность за свою судьбу. Когда я завершал карьеру, как раз шло наше общение с РФС на предмет будущей работы в России. Мы обсудили новый проект, обо всем договорились. И я проинформировал об этом ФИФА и УЕФА. Атмосфера в Европе не слишком хорошая, это верно. На Западе свой взгляд на то, что здесь происходит. Но у меня свое мнение и свои взгляды. Которые могут не совпадать с их видением. Вот и все. Для меня было главным, чтобы с моим мнением согласилась моя семья», — сказал Мажич «СЭ».

Мажич работает в России с конца июня 2023 года.

Российские клубы и сборные с 28 февраля 2022 года отстранены от участия в международных турнирах под эгидой УЕФА и ФИФА.

Футбол
РПЛ
РФС
Милорад Мажич
УЕФА
ФИФА
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 ЦСКА 10 6 3 1 19-8 21
2
 Локомотив 10 5 5 0 21-13 20
3
 Краснодар 10 6 2 2 20-7 20
4
 Зенит 10 5 4 1 20-9 19
5
 Спартак 10 5 3 2 17-14 18
6
 Балтика 10 4 5 1 13-6 17
7
 Динамо 10 4 3 3 15-12 15
8
 Ахмат 10 4 3 3 14-11 15
9
 Рубин 10 4 3 3 13-15 15
10
 Кр. Советов 10 3 3 4 16-19 12
11
 Ростов 10 2 4 4 8-12 10
12
 Динамо Мх 10 2 4 4 5-11 10
13
 Оренбург 10 1 4 5 13-21 7
14
 Акрон 10 1 4 5 12-17 7
15
 Пари НН 10 2 0 8 8-20 6
16
 Сочи 10 0 2 8 5-24 2
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 8
Мирлинд Даку

Мирлинд Даку

Рубин

 8
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Зенит

 6
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 8
Зелимхан Бакаев

Зелимхан Бакаев

Локомотив

 4
Николай Рассказов

Николай Рассказов

Крылья Советов

 4
И К Ж
Диего Коста

Диего Коста

Краснодар

 9 1 2
Лечи Садулаев

Лечи Садулаев

Ахмат

 10 1 2
Ярослав Крашевский

Ярослав Крашевский

Пари Нижний Новгород

 3 1 1
Вся статистика

