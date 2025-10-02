Мажич об отстранении Безбородова: «Такова судьба — мы не знаем, когда нужно остановиться»

Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Милорад Мажич в интервью «СЭ» поделился мнением об отстранении арбитра Владислава Безбородова от судейства под эгидой организации.

«[После отстранения] Отправлял ему поздравление с праздниками: Рождеством и Пасхой. Обсуждать тут нечего — решение принято комитетом по этике. Я знаком с Владиславом очень давно. Уважаю его как профессионала. Он многого добился в России — является рекордсменом по количеству отработанных матчей. Не знаю, кто в ближайшем будущем способен его превзойти.

После первого года работы в России я думал, что он завершит карьеру: все-таки уже больше 50 лет... Но он сказал: «Я хочу еще работать». Опять-таки, такова судьба — мы не знаем, когда нужно остановиться, когда стоит закончить карьеру. Невозможно обслуживать матчи до конца жизни. А потом случилась история с этими сообщениями. Я очень его уважаю, но дружба есть дружба, а работа есть работа. Возможно, в будущем мы возобновим общение, но пока в этом нет смысла, — сказал Мажич «СЭ».

В ноябре 2024 года дисциплинарная комиссия судейского комитета РФС отстранила Безбородова от работы на матчах под эгидой РФС до конца сезона 2024/25 за некорректные комментарии в мессенджере Telegram.

Владислав Безбородов является рекордсменом среди российских арбитров по количеству матчей в чемпионатах России (306).