Галактионов — о будущем Баринова: «Знаю, что все должно завершиться хорошо»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов ответил на вопрос о будущем полузащитника и капитана команды Дмитрия Баринова.

Ранее представитель футболиста Павел Банатин заявил, что игрок не ждет предложения от «Локомотива».

«От генерального директора и председателя совета директоров я знаю, что все должно завершиться хорошо. И он сам хочет продолжить карьеру в «Локомотиве». Он профессионал, и мы надеемся, что эта эпопея скоро завершится», — цитирует Галактионова ТАСС.

Действующий контракт 29-летнего хавбека с железнодорожниками истекает летом 2026 года. В текущем сезоне воспитанник «Локомотива» провел 15 матчей во всех турнирах, забил два гола и сделал три результативные передачи.