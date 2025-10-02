Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2025
Уведомления
Главная
Футбол
РПЛ

Судейство

Сегодня, 08:15

Мажич — о Карасеве: «Он терял уверенность, но сейчас вернулся на свой уровень»

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
Максим Алланазаров
Заместитель главного редактора

Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Милорад Мажич в интервью «СЭ» поделился мнением о работе арбитра Сергея Карасева.

— Есть ощущение, что он немного потерял уверенность. Между уверенным и неуверенным арбитром — тонкая грань. При этом мне не нравится и самоуверенность, а она иногда возникает, когда долгое время все идет хорошо. Сергей знает свои проблемы (мы часто их обсуждаем) и работает над их решением. По последним его матчам могу сказать, что он вернул уверенность в себе. Думаю, в ближайших турах мы увидим прежнего Сергея Карасева, — сказал Мажич «СЭ».

По словам серба, Карасев является одним из лучших российских арбитров и находится в отличной физической форме.

— Во-первых, должен сказать, что Сергей многого добился — это большое имя в российском футболе. В мой первый сезон в России он работал очень хорошо. В прошлом сезоне тоже начал здорово, но потом были проблемы. И он знает о них. Но это не значит, что Сергей разучился судить. Он прекрасно знает профессию и находится в отличной физической форме — сдает все необходимые тесты, — добавил Мажич.

Милорад Мажич.«Могу сказать одно: вы — сила! Россия — это сила, империя!» Откровенный разговор с Мажичем
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Футбол
Милорад Мажич
Сергей Карасев (судья)
Читайте также
Билет на матч отдают за квартиру в Алма-Ате. Что происходит в Казахстане перед игрой «Реала» с «Кайратом»
Шабанов и Кравцов не набрали очков в предсезонных матчах НХЛ
Выборы в Чехии ведут к власти евроскептиков. Разбор
Два пассажирских самолета столкнулись в аэропорту Нью-Йорка
Экономист сообщил об изменениях выплаты зарплаты в октябре
Капризов назвал цель после подписания рекордного контракта в НХЛ
Популярное видео
«Барселона» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Барселона» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Ювентус»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Ювентус»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Олимпиакос»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Олимпиакос»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Атлетик»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Атлетик»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Байер» — ПСВ: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Байер» — ПСВ: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Юнион» — «Ньюкасл»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Юнион» — «Ньюкасл»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Сочи»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Сочи»: Кубок России, видеообзор матча
«Атлетико» — «Айнтрахт»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Айнтрахт»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Славия»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Славия»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Пафос» — «Бавария»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Пафос» — «Бавария»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Галатасарай» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Галатасарай» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Марсель» — «Аякс»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Марсель» — «Аякс»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Тоттенхэм»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Тоттенхэм»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Кайрат» — «Реал»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Кайрат» — «Реал»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Брюгге»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Брюгге»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо» (Москва): Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо» (Москва): Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Пари НН»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Пари НН»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Сочи»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Сочи»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Мажич об отстранении Безбородова: «Такова судьба — мы не знаем, когда нужно остановиться»

Мажич объяснил, почему Шафеев продолжает работать, несмотря на скандал с «Чайкой»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 ЦСКА 10 6 3 1 19-8 21
2
 Локомотив 10 5 5 0 21-13 20
3
 Краснодар 10 6 2 2 20-7 20
4
 Зенит 10 5 4 1 20-9 19
5
 Спартак 10 5 3 2 17-14 18
6
 Балтика 10 4 5 1 13-6 17
7
 Динамо 10 4 3 3 15-12 15
8
 Ахмат 10 4 3 3 14-11 15
9
 Рубин 10 4 3 3 13-15 15
10
 Кр. Советов 10 3 3 4 16-19 12
11
 Ростов 10 2 4 4 8-12 10
12
 Динамо Мх 10 2 4 4 5-11 10
13
 Оренбург 10 1 4 5 13-21 7
14
 Акрон 10 1 4 5 12-17 7
15
 Пари НН 10 2 0 8 8-20 6
16
 Сочи 10 0 2 8 5-24 2
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
4.10 13:00
Акрон – Зенит
 - : -
4.10 15:15
Рубин – Кр. Советов
 - : -
4.10 17:30
Краснодар – Ахмат
 - : -
4.10 19:45
Динамо – Локомотив
 - : -
5.10 12:00
Оренбург – Ростов
 - : -
5.10 14:15
Сочи – Пари НН
 - : -
5.10 16:30
ЦСКА – Спартак
 - : -
5.10 19:00
Балтика – Динамо Мх
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 8
Мирлинд Даку

Мирлинд Даку

Рубин

 8
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Зенит

 6
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 8
Зелимхан Бакаев

Зелимхан Бакаев

Локомотив

 4
Николай Рассказов

Николай Рассказов

Крылья Советов

 4
И К Ж
Диего Коста

Диего Коста

Краснодар

 9 1 2
Лечи Садулаев

Лечи Садулаев

Ахмат

 10 1 2
Ярослав Крашевский

Ярослав Крашевский

Пари Нижний Новгород

 3 1 1
Вся статистика

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости