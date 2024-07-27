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Сегодня, 18:24

«Рубин» — «Зенит»: сине-бело-голубые забили два гола в концовке первого тайма

Руслан Минаев
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«Зенит» обыгрывает «Рубин» в матче 2-го тура РПЛ — 2:0.

Гол на 37-й минуте забил Максим Глушенков, спустя 8 минут пенальти реализовал Матео Кассьерра.

Россия. Премьер-лига. 2-й тур
27 июл, 17:30. Ак Барс Арена (Казань)
Рубин
Зенит
Мирлинд Даку&nbsp;&mdash; Максим Глушенков. «Рубин» — «Зенит»: Кассьерра забил с пенальти. Онлайн-трансляция матча РПЛ

РПЛ
ФК Зенит
ФК Рубин (Казань)
1
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 ЦСКА 2 1 1 0 3-0 4
2
 Ростов 2 1 1 0 3-1 4
3
 Зенит 1 1 0 0 4-0 3
4
 Рубин 1 1 0 0 4-2 3
5
 Динамо 1 1 0 0 3-1 3
6
 Оренбург 1 1 0 0 2-0 3
7
 Локомотив 1 1 0 0 3-2 3
8
 Динамо Мх 1 0 1 0 1-1 1
9
 Ахмат 1 0 1 0 1-1 1
10
 Химки 1 0 1 0 1-1 1
11
 Краснодар 1 0 1 0 1-1 1
12
 Акрон 1 0 0 1 2-3 0
13
 Факел 1 0 0 1 1-3 0
14
 Спартак 1 0 0 1 0-2 0
15
 Пари НН 2 0 0 2 2-7 0
16
 Кр. Советов 2 0 0 2 1-7 0
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30 тур
26.07 18:00
Кр. Советов – Ростов
 1 : 3
27.07 15:00
Пари НН – ЦСКА
 0 : 3
27.07 17:30
Динамо – Локомотив
 - : -
27.07 17:30
Рубин – Зенит
 - : -
27.07 20:00
Факел – Акрон
 - : -
28.07 15:00
Химки – Спартак
 - : -
28.07 17:30
Оренбург – Ахмат
 - : -
28.07 20:00
Краснодар – Динамо Мх
 - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Зенит

 2
Солтмурад Бакаев

Солтмурад Бакаев

Акрон

 1
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 1
П
Бителло

Бителло

Динамо

 2
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 2
Виктор Гимарайнс Артур

Виктор Гимарайнс Артур

Зенит

 1
И К Ж
Даниил Фомин

Даниил Фомин

Динамо

 1 1 0
Сергей Брызгалов

Сергей Брызгалов

Факел

 1 0 0
Роман Евгеньев

Роман Евгеньев

Крылья Советов

 1 0 0
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