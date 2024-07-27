«Факел» сыграет с «Акроном» в матче 2-го тура чемпионата России в субботу, 27 июля. Игра состоится на Центральном стадионе профсоюзов в Воронеже. Начало — в 20.00 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями встречи «Факел» — «Акрон» можно в матч-центре на нашем сайте. Видеотрансляцию в прямом эфире бесплатно покажут телеканал «Матч ТВ» и сайт matchtv.ru. Также игры РПЛ из эфира «Матч ТВ» можно смотреть на онлайн-платформе «Кинопоиск» (в окне трансляции эфира федерального канала) по платной подписке.

В 1-м туре премьер-лиги «Акрон» уступил «Локомотиву» со счетом 2:3. Команда из Воронежа начала новый сезон с поражения от «Динамо» — 1:3.

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