«Динамо» подписало меморандум о сотрудничестве с техническим спонсором

Московское «Динамо» подписало меморандум о сотрудничестве с Bosco в качестве официального технического спонсора.

Компания произведет для главной команды, «Динамо-2» и ЖФК трэвел-коллекцию и обеспечит игроков бело-голубых полным набором экипировки для путешествий.

Соглашение рассчитано на два сезона, экипировка поступит в фирменные магазины бело-голубых в сентябре.