«Уфа» расторгла контракт с Дмитрием Сысуевым

«Уфа» объявила о расторжении контракта с полузащитником Дмитрием Сысуевым.

Соглашение с 33-летним россиянином было расторгнуто по обоюдному соглашению сторон.

По обоюдному согласию сторон ФК «Уфа» и атакующий полузащитник Дмитрий Сысуев расторгли трудовое соглашение.



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Сысуев выступал за «Уфу» с лета 2016 года. На его счету 11 голов и 12 результативных передач в 111 матчах за команду из Башкортостана.