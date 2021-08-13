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«Уфа» расторгла контракт с Дмитрием Сысуевым

12:26
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«Уфа» объявила о расторжении контракта с полузащитником Дмитрием Сысуевым.

Соглашение с 33-летним россиянином было расторгнуто по обоюдному соглашению сторон.

Сысуев выступал за «Уфу» с лета 2016 года. На его счету 11 голов и 12 результативных передач в 111 матчах за команду из Башкортостана.

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Иван Торопцев все материалы автора

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