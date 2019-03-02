"Рубин" вырвал победу у "Ахмата" на последней минуте встречи. После подачи углового

"Рубин" переиграл "Ахмат" в матче 18-го тура чемпионата России 1:0.

На 95-й минуте встречи победу казанскому клубу принес гол Артура Сагитова после подачи углового.

"Рубин" занимает шестую строчку в турнирной таблице российской премьер-лиги, набрав 28 очков. "Ахмат", имея в своем активе 23 очка, находится на 8-й строчке.

Чемпионат России

Премьер-лига

18-й тур

"Рубин" (Казань) - "Ахмат" (Грозный) - 1:0 (0:0)

Гол: Сагитов, 90+5.

"Рубин" (Казань): Бабурин, Цаллагов, Гранат, Сорокин, Камболов, Устинов, И.Коновалов, Могилевец, Подберезкин (Башкиров, 77), Полоз (Байрамян, 69), Бухаров (Сагитов, 82).

"Ахмат" (Грозный): Городов, Уциев, Плиев, Семенов, Швец, Мохаммади, Раванелли, Шиманьски, Иванов, Исмаэл, Балай (Мбенг, 90).

Предупреждения: Уциев, 43. Камболов, 62. И.Коновалов, 68. Шиманьски, 76.

Судьи: Москалев (Воронеж). Глот (Ярославль), Назаров (Невинномысск).

2 марта. Казань. Стадион "Казань Арена".

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