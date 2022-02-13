«Рубин» сыграет товарищеские матчи с «Крыльями Советов», «Динамо», ЦСКА и «Тоболом»

12 февраля «Рубин» приступил к заключительному этапу подготовки перед рестартом сезона, сообщает официальный сайт клуба. Команда проведет несколько товарищеских матчей.

На третьем сборе, который продлится до 24 февраля в турецком Белеке, наша команда проведет четыре товарищеских матча: с самарскими «Крыльями Советов» (14 февраля), московскими «Динамо» (17 февраля) и ЦСКА (20 февраля), а также чемпионом Казахстана «Тоболом» (21 февраля).

Матчи с «Динамо» и «Тоболом» пройдут в закрытом режиме.