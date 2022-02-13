Тренер сборной России Виктор Онопко в интервью «СЭ» прокомментировал трансфер защитника Никиты Чернова из «Крыльев Советов» в «Спартак».

— В завершение — вопрос о Чернове, с которым ты работал в ЦСКА. Удивило, что он перешел в «Спартак»?

— Нет. Грамотный, цепкий защитник, который хорошо видит поле и силен в отборе. Чтобы заиграть в ЦСКА, ему не хватало уверенности. К тому же он слишком болезненно реагировал на любые замечания, что рождало боязнь ошибиться. А у защитника должны быть глаза убийцы, чтобы его боялись так же, как в свое время Игнашевича. Никиту ведь еще Капелло совсем молодым в сборную приглашал. Иповерь, в свои 25 он еще может прибавить. По крайней мере, сезон в «Крыльях» это подтвердил. А «Спартак» убедил, что Чернов — тот, кто сделает его оборонуболее надежной. И я в это верю!

С лета этого года Никита Чернов станет игроком красно-белых. До 31 мая 26-летний центральный защитник продолжит выступать за «Крылья Советов», после чего вступит в силу его контракт со «Спартаком», рассчитанный до 2026 года.