Даниил Лесовой: «Любое касание воспринимается с моей внутренней огромной улыбкой»

Полузащитник Даниил Лесовой прокомментировал выступление за «Динамо» в товарищеском матче с РФШ (1:1) после долгого восстановления от травмы колена.

«Только хорошие впечатления. Очень рад вернуться.

Любое касание воспринимается с моей внутренней огромной улыбкой, поэтому теперь я счастлив!» - цитирует Лесового пресс-служба бело-голубых.

В последний раз 24-летний Лесовой выходил на поле в матче с «Ростовом» (2:0) в 1-м туре Тинькофф РПЛ, который проходил 23 июля 2021 года. После этого полузащитник в августе перенес операцию на крестообразной связке. В конце января Лесовой вернулся в общую группу «Динамо».