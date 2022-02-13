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Сегодня, 23:18

Даниил Лесовой: «Любое касание воспринимается с моей внутренней огромной улыбкой»

Иван Шитик
Корреспондент

Полузащитник Даниил Лесовой прокомментировал выступление за «Динамо» в товарищеском матче с РФШ (1:1) после долгого восстановления от травмы колена.

«Только хорошие впечатления. Очень рад вернуться.

Любое касание воспринимается с моей внутренней огромной улыбкой, поэтому теперь я счастлив!» - цитирует Лесового пресс-служба бело-голубых.

В последний раз 24-летний Лесовой выходил на поле в матче с «Ростовом» (2:0) в 1-м туре Тинькофф РПЛ, который проходил 23 июля 2021 года. После этого полузащитник в августе перенес операцию на крестообразной связке. В конце января Лесовой вернулся в общую группу «Динамо».

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Италия. Серия А
Аталанта 0
Ювентус 0
Перерыв

Ф2 (0)

24%

1.79

П2

16%

2.50

ТБ 2.5

13%

1.90
⚽ Футбол. Испания. Ла лига
Вильярреал 0
Реал 0
Матч завершен

1X

19%

1.49

X2

18%

1.53

Обе забьют - да

15%

1.68
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Наполи 1
Интер 1
Матч завершен

ИТБ2 (1.0)

27%

1.51

1X

20%

1.55

П2

17%

2.55
Даниил Лесовой
ФК Динамо (Москва)
1
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Положение команд
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
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26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 - : -
26.02 14:00
Химки – Динамо
 - : -
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 - : -
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 17:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 - : -
28.02 19:00
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Г
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Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 8
П
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Реми Кабелла

Краснодар

 6
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Филипе Силва Малком

Зенит

 5
Себастьян Шиманьски

Себастьян Шиманьски

Динамо

 5
И К Ж
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Максимилиано Кофрие

Спартак

 10 1 2
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Краснодар

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Спартак

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