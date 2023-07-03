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Боков: «Не думаю, что уход Вендела будет смертельным для «Зенита»

Алина Савинова
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Бывший защитник «Зенита» Максим Боков поделился мнением о возможном уходе бразильского полузащитника Вендела из санкт-петербургской команды.

«Я уже давно говорил, что, на самом деле, бразильцы имеют определяющую роль в «Зените». Потеря одного скажется, может ненадолго, но скажется. Понятно, что у «Зенита» длинная скамейка и очень хороший подбор игроков. Все равно тренерский штаб будет думать, как эту потерю компенсировать. Я не думаю, что это будет смертельно, скажем так, чуть-чуть кровоточащей раной», — приводит «Спорт День за Днем» слова Бокова.

1 июля главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что клуб разрешил футболисту искать другую команду. 3 июля стало известно, что «Коринтианс» может арендовать футболиста с опцией выкупа в 18 миллионов евро.

Вендел перешел в «Зенит» в 2020 году. Действующий контракт 25-летнего бразильца с сине-бело-голубыми рассчитан до лета 2026 года.

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/bokov-ukhod-vendela-ne-budet-smertelnym-dlya-zenita
Максим Боков
Маркус Вендел Вале да Силва (Вендел)
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