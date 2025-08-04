«Рубин» — «Сочи»: Даку реализовал пенальти

«Рубин» вышел вперед в матче с «Сочи» в 3-м туре РПЛ — 1:0.

Гол на 12-й минуте забил форвард Мирлинд Даку. Форвард реализовал пенальти, который был назначен за игру рукой от защитника «Сочи» Набила Абердина.