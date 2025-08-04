Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2025
Уведомления
Главная
Футбол
РПЛ

Судейство

4 августа, 20:25

«Рубин» — «Сочи»: Егоров назначил пенальти с помощью ВАР. Это точно игра рукой?

Александр Бобров
Шеф-редактор

На 9-й минуте матча 3-го тура чемпионата России «Рубин» — «Сочи» судья Егор Егоров назначил угловой удар, не заметив никаких нарушений в штрафной площади гостей.

После этого видеоассистенты Сергей Цыганок и Павел Шадыханов начали проверку и предложили рефери посмотреть повторы на мониторе у поля. Там Егоров обнаружил, что во время прохода Мирлинда Даку лежавший на газоне Набиль Абердин слегка коснулся пролетавшего мимо него мяча правой рукой, толком не помешав сопернику.

В итоге, по мнению судьи, этот контакт был наказуемым. «После видеопросмотра решение изменено. Номер 5. Игра рукой. Пенальти», — объявил арбитр.

Чемпионат России. Премьер-лига. 3-й тур.
04 августа, 20:00. Ак Барс Арена (Казань)
Рубин
2:1
Сочи

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
ФК Рубин (Казань)
ФК Сочи
Егор Егоров
Читайте также
Предпрофессиональный экзамен в Москве позволит получить больше баллов к ЕГЭ. Что нужно знать
Романова оставят в «Спартаке» до зимы, Черчесов – кандидат, Карпин - нет. Что происходит после увольнения Станковича
Bloomberg сообщило о снятии с Дурова запрета на въезд во Францию
Гретцки пошутил про обещание купить машину Овечкину
AIU завершил обработку всех дел российских спортсменов по базе данных LIMS
На Украине разразился коррупционный скандал в окружении Зеленского. Почему это важно
Популярное видео
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Рома»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Рома»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
ПАОК — «Янг Бойз»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
ПАОК — «Янг Бойз»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Бетис» — «Лион»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Бетис» — «Лион»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Астон Вилла» — «Маккаби» Т-А: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Астон Вилла» — «Маккаби» Т-А: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Црвена Звезда» — «Лилль»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Црвена Звезда» — «Лилль»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • novick

    Два разных момента.

    09.08.2025

  • alexei zverev

    причем тут вар. если судья идиот

    04.08.2025

  • alexei zverev

    Я не понял этого пенальти

    04.08.2025

  • Семь ветров

    Если бы такое поставили в ворота Спартака, Бобров верещал бы что судья абсолютно прав, но есть ошибка арбитра, сыгравший так ужасно игрок должен был быть удален!

    04.08.2025

  • AZ

    То, что кому-то приходит в голову сушить в микроволновке домашнее животное, не повод убирать микроволновку. Лучше убрать судей-идиотов.

    04.08.2025

  • AZ

    Это Рубину долг вернули. Фарм расплатился за главных))) Это одна из его функций.

    04.08.2025

  • Иван Л.

    Это комплимент?)

    04.08.2025

  • Иван Л.

    Там не только направление не меняет, там эпизод заканчивается ударом по воротам. Жаль не забил, а то б отменили. Ага

    04.08.2025

  • Иван Л.

    Эти дебилы просто добивают остатки футбола

    04.08.2025

  • sven

    у судей прогрессирующий идиотизм. все печально . ВАР пора убирать.

    04.08.2025

  • rbariev

    Рубину фортуна вернула должок за такой же нелепейший пенальти на Гриценко в игре прошлого тура с Зенитом. Только вот в плюсе остался Зенит, а в минусе Сочи.

    04.08.2025

  • NGE

    В пятак судье?

    04.08.2025

  • NGE

    Куда-то на Ж...

    04.08.2025

  • NGE

    Очень верно замечено!

    04.08.2025

  • NGE

    Спи спокойно, ты - не Дональд Трамп!

    04.08.2025

  • NGE

    Думаю здесь не "мзда", а зашкаливающий уровень глупости и перестраховки.

    04.08.2025

  • AнaлoГoвнет

    а не видишь, что происходит?

    04.08.2025

  • Саша

    Если задели Даку - это 100% пенальти. Даку просто так задевать не будут. Возможно, был умысел задержать, а затем была попытка показать, что задержка не планировалась. Но ВАР заметел умысел и попытку уйти от плотного контакта, но с Даку шутить не надо. И ВАР нанёс превентивный удар за недоконца осуществленный маневр.

    04.08.2025

  • NGE

    Бредишь?

    04.08.2025

  • NGE

    В этом туре было много разных пенальти. Но именно этот выигрывает приз Самого Идиотского Пеналя, придуманного ВАР. Мне даже как-то менее обидно за Спартак стало;)

    04.08.2025

  • AнaлoГoвнет

    Это сотый сезон. Всех судят по правилам Кто не доволен, в гейропах играйте

    04.08.2025

  • Спринт

    Якобы игру рукой можно в этом моменте узырить и свистнуть только при большой любви .. вестимо - к сумме мзды ..

    04.08.2025

  • SPRAVEDLIVYI

    Пипец полный....если это пендель, то я Дональд Трамп....таких чудачеств и выкрутасов я ещё не видел.......позорище....

    04.08.2025

  • Ж и в о й

    На одном из повторов хорошо видно, что мяч слегка, но поменял траекторию своего полета. Конечно, пенальти, рука же не находится в естественном положении!

    04.08.2025

  • spartsmen

    конечно, это не игра рукой. но, когда судье указали на "ошибку", он твёрдо и непреклонно исправляет её. а оправдание всегда найдётся.

    04.08.2025

  • Николай Белостоцкий

    Судьи не самоубийцы. Вы будете смеятся, но они судят по правилам. А если Егоров окажется не прав, его постигнет суровая кара и призрение всех любителей футбола, знающих правила игры в футбол лучше. чем Мажич!

    04.08.2025

  • Неприкрытый Писярев

    То есть когда технический брак и мяч летит в руку - так можно, а тут даже близко нет руки и пенка

    04.08.2025

  • ТИМ

    Страшно уже за РПЛ, куда идём ...

    04.08.2025

  • +RECORDS-MEN-TRETIY FRONT+

    За такое дают

    04.08.2025

  • Славомудр Приморский

    Цирк и клоуны.

    04.08.2025

  • Novick мл.

    Это липа, а не пенальти. Мяч не меняет траекторию полёта.

    04.08.2025

    • «Рубин» — «Сочи»: Даку реализовал пенальти

    В ЦСКА подтвердили, что Виллиан Роша покинет клуб
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 Краснодар 15 10 3 2 28-9 33
    2
    		 ЦСКА 15 10 3 2 26-13 33
    3
    		 Зенит 15 8 6 1 29-12 30
    4
    		 Локомотив 15 8 6 1 31-19 30
    5
    		 Балтика 15 7 7 1 21-7 28
    6
    		 Спартак 15 7 4 4 24-21 25
    7
    		 Рубин 15 5 5 5 15-19 20
    8
    		 Акрон 15 4 6 5 18-20 18
    9
    		 Ростов 15 4 6 5 12-15 18
    10
    		 Динамо 15 4 5 6 22-23 17
    11
    		 Ахмат 15 4 4 7 19-23 16
    12
    		 Динамо Мх 15 3 5 7 8-17 14
    13
    		 Кр. Советов 15 3 5 7 18-26 14
    14
    		 Оренбург 15 2 5 8 17-26 11
    15
    		 Сочи 15 2 2 11 12-34 8
    16
    		 Пари НН 15 2 2 11 9-25 8
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    21.11 18:30 Акрон – Сочи - : -
    22.11 14:00 Оренбург – Балтика - : -
    22.11 16:45 Спартак – ЦСКА - : -
    22.11 19:30 Рубин – Ахмат - : -
    23.11 13:00 Кр. Советов – Ростов - : -
    23.11 15:15 Пари НН – Зенит - : -
    23.11 17:30 Динамо – Динамо Мх - : -
    23.11 19:45 Локомотив – Краснодар - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Алексей Батраков
    Алексей Батраков

    Локомотив

    		 10
    Мирлинд Даку
    Мирлинд Даку

    Рубин

    		 8
    Брайан Александр Хиль
    Брайан Александр Хиль

    Балтика

    		 8
    П
    Эдуард Сперцян
    Эдуард Сперцян

    Краснодар

    		 9
    Зелимхан Бакаев
    Зелимхан Бакаев

    Локомотив

    		 4
    Максим Глушенков
    Максим Глушенков

    Зенит

    		 4
    И К Ж
    Джон Кордоба
    Джон Кордоба

    Краснодар

    		 13 1 1
    Диего Коста
    Диего Коста

    Краснодар

    		 13 1 4
    Александр Джику
    Александр Джику

    Спартак

    		 6 1 2
    Вся статистика

    Takayama

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости