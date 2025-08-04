«Рубин» — «Сочи»: Егоров назначил пенальти с помощью ВАР. Это точно игра рукой?

На 9-й минуте матча 3-го тура чемпионата России «Рубин» — «Сочи» судья Егор Егоров назначил угловой удар, не заметив никаких нарушений в штрафной площади гостей.

После этого видеоассистенты Сергей Цыганок и Павел Шадыханов начали проверку и предложили рефери посмотреть повторы на мониторе у поля. Там Егоров обнаружил, что во время прохода Мирлинда Даку лежавший на газоне Набиль Абердин слегка коснулся пролетавшего мимо него мяча правой рукой, толком не помешав сопернику.

В итоге, по мнению судьи, этот контакт был наказуемым. «После видеопросмотра решение изменено. Номер 5. Игра рукой. Пенальти», — объявил арбитр.