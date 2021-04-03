«Рубин» намерен обжаловать желтую карточку Зотова в матче с «Сочи»

Генеральный директор «Рубина» Рустам Сайманов отреагировал на желтую карточку защитника Георгия Зотова в матче 24-го тура Тинькофф РПЛ против «Сочи» (1:0), из-за которой он не сможет принять участие в следующей игре.

«Будем обязательно оспаривать желтую карточку Зотова. Момент спорный. Конечно, мы еще пересмотрим его, так как по игре казалось, что карточки не было. А повтор мы не видели. И если нас все также не убедит решение Безбородова, то подадим аппеляцию», — заявил «СЭ» Сайманов.

«Рубин» с 40 очками занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата России. «Сочи» — пятая строчка и 40 баллов.

(Елизавета Денисова)