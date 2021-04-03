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«Динамо» — «Уфа»: Тюкавин удвоил преимущество команды

19:30
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Форвард «Динамо» Константин Тюкавин забил гол в ворота «Уфы» на 28-й минуте матча 24-го тура Тинькофф РПЛ.

18-летний российский футболист отправил мяч в сетку ворот после удара хавбека Арсена Захаряна. Мяч отрикошетил от Тюкавина.

В текущем сезоне Тюкавин провел 9 игр за московскую команду и забил три мяча.

Динамо — Уфа

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