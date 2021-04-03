Леон Мусаев «Для нашего «Рубина» обыграть «Зенит» и «Спартак» — это нормально»
Полузащитник «Рубина» Леон Мусаев рассказал, какие цели стоят перед командой на этот сезон.
— Победа над «Спартаком» и «Зенитом». Вы сами удивились, что так вышло?
— Если честно, мы вообще не удивились, что победили этих соперников. Спокойно приняли тот успех, потому что рассчитывали на победу в этих играх. Для нашего «Рубина» обыграть «Зенит» и «Спартак» — это нормально, не вижу в этом достижения, — сказал Мусаев в интервью Metaratings.
— Сайманов публично говорил после тех побед, что команда будет бороться за Лигу чемпионов. Вам говорил то же самое?
— Нам не говорил, но мы все сами пониманием, что в состоянии попасть в еврокубки и даже в Лигу чемпионов.
— Слуцкий и Семак вместе работали в сборной России на прошлом Евро. В чем они похоже, чем отличаются?
— Они оба очень сильные тренеры. Семак тоже открыт, как и Слуцкий, но Сергей Богданович чуть строже, чем Леонид Викторович.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://metaratings.ru/blog/intervyu-s-novichkom-rubina-leonom-musaevym-o-zenite-i-slutskom/
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