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Леон Мусаев «Для нашего «Рубина» обыграть «Зенит» и «Спартак» — это нормально»

19:18
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Полузащитник «Рубина» Леон Мусаев рассказал, какие цели стоят перед командой на этот сезон.

— Победа над «Спартаком» и «Зенитом». Вы сами удивились, что так вышло?

— Если честно, мы вообще не удивились, что победили этих соперников. Спокойно приняли тот успех, потому что рассчитывали на победу в этих играх. Для нашего «Рубина» обыграть «Зенит» и «Спартак» — это нормально, не вижу в этом достижения, — сказал Мусаев в интервью Metaratings.

— Сайманов публично говорил после тех побед, что команда будет бороться за Лигу чемпионов. Вам говорил то же самое?

— Нам не говорил, но мы все сами пониманием, что в состоянии попасть в еврокубки и даже в Лигу чемпионов.

— Слуцкий и Семак вместе работали в сборной России на прошлом Евро. В чем они похоже, чем отличаются?

— Они оба очень сильные тренеры. Семак тоже открыт, как и Слуцкий, но Сергей Богданович чуть строже, чем Леонид Викторович.

Дополнительная информация:

https://metaratings.ru/blog/intervyu-s-novichkom-rubina-leonom-musaevym-o-zenite-i-slutskom/

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