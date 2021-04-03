Полузащитник «Рубина» Леон Мусаев рассказал, какие цели стоят перед командой на этот сезон.

— Победа над «Спартаком» и «Зенитом». Вы сами удивились, что так вышло?

— Если честно, мы вообще не удивились, что победили этих соперников. Спокойно приняли тот успех, потому что рассчитывали на победу в этих играх. Для нашего «Рубина» обыграть «Зенит» и «Спартак» — это нормально, не вижу в этом достижения, — сказал Мусаев в интервью Metaratings.

— Сайманов публично говорил после тех побед, что команда будет бороться за Лигу чемпионов. Вам говорил то же самое?

— Нам не говорил, но мы все сами пониманием, что в состоянии попасть в еврокубки и даже в Лигу чемпионов.

— Слуцкий и Семак вместе работали в сборной России на прошлом Евро. В чем они похоже, чем отличаются?

— Они оба очень сильные тренеры. Семак тоже открыт, как и Слуцкий, но Сергей Богданович чуть строже, чем Леонид Викторович.