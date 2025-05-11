Газизов о совместной тренировке «Динамо» Мх с Махачевым: «Это не за горами. Все зависит от графика Ислама»

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов рассказал «СЭ» о дате проведения совместной тренировки команды с чемпионом UFC в легком весе Исламом Махачевым.

«Недавно с ним разговаривал Гаджи Муслимович Гаджиев, они обсудили этот вопрос. Думаю, что это событие не за горами. Все зависит от его графика», — сказал Газизов «СЭ».

Махачкалинское «Динамо» с 27 очками занимает 11-е место в таблице РПЛ после 28 туров.