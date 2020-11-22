«Рубин» — «Ростов»: прямая трансляция матча, начало в 19.00
17:30
В воскресенье, 21 ноября, состоится матч 15-го тура Тинькофф-Чемпионата России, в котором «Рубин» на своем поле примет «Ростов». Начало встречи — в 19.00 по московскому времени.
В прошлом сезоне казанцы взяли всего один балл в противостоянии с ростовским клубом. «Рубин» не побеждал соперника с октября 2017 года.
Следить за матчем «Рубин» — «Ростов» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте Матч Премьер.
Видеотрансляция матча «Рубин» — «Ростов»
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 15-й тур. «Спартак» — «Динамо» и другие матчи
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю