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«Рубин» — «Ростов»: прямая трансляция матча, начало в 19.00

17:30
«Рубин» на своем поле примет «Ростов» в матче 15-го тура РПЛ. Фото ФК «Рубин»
«Рубин» на своем поле примет «Ростов» в матче 15-го тура РПЛ. Фото ФК «Рубин»
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В воскресенье, 21 ноября, состоится матч 15-го тура Тинькофф-Чемпионата России, в котором «Рубин» на своем поле примет «Ростов». Начало встречи — в 19.00 по московскому времени.

В прошлом сезоне казанцы взяли всего один балл в противостоянии с ростовским клубом. «Рубин» не побеждал соперника с октября 2017 года.

Следить за матчем «Рубин» — «Ростов» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте Матч Премьер.

Видеотрансляция матча «Рубин» — «Ростов»

Рубин — Ростов

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