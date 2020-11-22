В воскресенье, 21 ноября, состоится матч 15-го тура Тинькофф-Чемпионата России, в котором «Рубин» на своем поле примет «Ростов». Начало встречи — в 19.00 по московскому времени.

В прошлом сезоне казанцы взяли всего один балл в противостоянии с ростовским клубом. «Рубин» не побеждал соперника с октября 2017 года.

Следить за матчем «Рубин» — «Ростов» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте Матч Премьер.

Видеотрансляция матча «Рубин» — «Ростов»