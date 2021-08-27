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Нико Моро считает, что «Динамо» может стать чемпионом в текущем сезоне

17:12
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Полузащитник «Динамо» Никола Моро оценил шансы команды стать чемпионом России в нынешнем сезоне.

«Динамо» было чемпионом 45 лет назад? Это слишком большой срок для «Динамо», - цитирует хорвата Metarartings. — Не знаю, как было раньше, но сейчас у «Динамо» все складывается отлично. Это можно сказать и про весь клуб, про команду, про работу академии.

Я думаю, на сегодняшний день у нас есть все, чтобы прервать эту длинную неприятную серию. В команде возможное чемпионство мы вообще не обсуждаем. Например, сейчас готовимся к очень сложной игре с «Локомотивом», сконцентрированы только на этой встрече».

«Динамо» на данный момент занимает третье место в Тинькофф РПЛ, имея в активе 12 очков.

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Евгений Петров все материалы автора

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