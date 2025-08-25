Фильм «Федя. Народный футболист» стал победителем фестиваля кино в Сербии

Кинокартина о выдающемся игроке «Спартака» и сборной СССР Федоре Черенкове «Федя. Народный футболист» стала победителем завершившегося в воскресенье, 24 августа, в сербском Златиборе 14-го международного фестиваля спортивного кино.

Жюри единогласно отдало первое место российской киноленте в номинации «лучший полнометражный фильм», сообщает пресс-служба фестиваля.

Для «Федя. Народный футболист» это уже третья награда на международных форумах — после призов на фестивале в Словении и Московском фестивале спортивного кино.

В октябре фильм будет показан в конкурсной программе главного события в мире спортивной культуры — на 43-м Международном фестивале спортивного кино в Милане.