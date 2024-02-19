«Рубин» подписал 17-летнего иранского футболиста Тахери

«Рубин» в своем Telegram-канале объявил о переходе иранского нападающего Касры Тахери.

Сообщается, что 17-летний футболист подписал контракт с казанской командой сроком на 3 года. Он будет выступать за «Рубин» под 11-номером.

Тахери является воспитанником «Сепахана». На юношеском чемпионате мира-2023 форвард в составе сборной Ирана провел 4 встречи, отметившись 2 голами и 1 результативной передачей.

«Рубин» после 18 туров с 28 очками занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ.

РПЛ: все трансферы и возможные сделки зимы в одной таблице